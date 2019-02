Calcio, gli Sconvolts festeggiano 32 anni insieme al Cagliari

Era il 6 febbraio del 1987, quando a Cagliari, alcuni giovani, poco meno che 20enni, hanno creato gli Sconvolts.

All’epoca il Cagliari, retrocesso in serie C1, iniziò la sua rinascita, grazie a Ranieri che due anni dopo portò la squadra in serie A.

Dal 1987 gli Sconvolts hanno trasformato il tifo del Cagliari, lo hanno accompagnato in ogni partita in casa e in trasferta, in Italia e in Europa, hanno pianto e gioito insieme alla squadra, non abbandonandola, nonostante le contestazioni, neanche nei momenti più bui.

