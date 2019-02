I militari della Guardia Costiera di Alghero hanno intercettato e bloccato un pescatore subacqueo sportivo che aveva pescato oltre 500 di Ricci di mare (Paracentrotus Lividus).

In base alla vigente normativa in materia di pesca del riccio di mare, nella Regione Sardegna per la stagione 2018/2019, il pescatore sportivo o ricreativo può pescare esclusivamente nei giorni di sabato, domenica e festivi, solo per consumo personale e il numero massimo di ricci prelevabili è di 50 unità.

È stato dunque elevato un verbale con una sanzione da 1.000 euro ed il pescato è stato nuovamente liberato in mare.

