L’appuntamento con la musica di Lino Minafra è a Cagliari, venerdì 8 febbraio alle 21.30 al Bflat.

Livio Minafra nasce e cresce a Ruvo di Puglia in una famiglia di musicisti e si avvicina allo studio del pianoforte all’età di 10 anni, sotto la guida del maestro Francesco De Santis.

Nel 2001 inizia la sua attività entrando nel complesso del padre, il Pino Minafra Sud Ensemble, per poi diplomarsi nel 2004 al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e laurearsi nel 2007 in musica jazz. Con il padre gira l’Europa, suonando in Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Austria, Portogallo, Macedonia e, al di fuori del continente, anche in Giappone. Nel 2003 pubblica il suo primo album da solista, La dolcezza del grido e nel 2008 La fiamma e il cristallo.

Livio Minafra ha inoltre vinto il premio Top Jazz diverse volte: nel 2005 vince assieme a Pino Minafra Sud Ensemble nella categoria miglior gruppo dell’anno per l’album Terronia, nel 2008 come miglior talento dell’anno grazie al suddetto album e nel 2011 grazie a Surprise!!!, nominato miglior album dell’anno.

