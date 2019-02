“Non c’è stata nessuna pressione diretta, anche se avvertivo la tensione intorno”: Claudio Bisio risponde così, in conferenza stampa a Sanremo, a una domanda sulla richiesta di chiarimenti sul suo monologo di ieri sera – in particolare nel passaggio finale in cui si è rivolto alla Rai – avanzata da Michele Anzaldi (Pd) che si è chiesto se ci sia stata “trattativa politica”.

Bisio parte da una premessa su Salvini, che ha augurato buona fortuna al festival pur sentendosi ‘non amato’: “Conosco Salvini, è una persona molto spiritosa. Ci siamo incontrati una sera a Porta a porta prima dell’uscita del film Benvenuti al Sud. Si dimostrò una persona intelligente, rise tantissimo, lanciò il film.

Altri sono più realisti del re, lasciamoli fare”.Anzaldi, “non lo conosco”, aggiunge. “Ma sono onesto: ero teso per il monologo che è stato il più difficile della mia vita, volevo chiudere col sorriso, sentivo la pressione intorno”.

La direttrice di Rai1 Teresa De Santis assicura: “gli autori hanno lavorato in autonomia”.

Commenti

comments