Lo scontro tra Regione Sardegna e Governo arriva in consiglio regionale.

Il presidente della Commissione Bilancio, Franco Sabatini, sollecita per portare subito in Aula la variazione straordinaria di bilancio che inserisce nella Finanziaria regionale 2019 la somma di 285 milioni di euro. E la prossima settimana convocherà una seduta straordinaria della Commissione Bilancio per accelerare l’iter di approvazione del provvedimento.

“E’ necessario che lo Stato riconosca le somme dovute alla Sardegna. – osserva – Comprendo che ci troviamo a ridosso delle elezioni regionali, ma questo provvedimento è urgente e improcrastinabile. L’approvazione della variazione di bilancio voluta dalla Giunta risponde all’esigenza di mettere lo Stato con le spalle al muro ed impedire che si sottragga ad un atto dovuto: i soldi degli accantonamenti devono essere considerati un debito certo, immediatamente esigibili e disponibili” per essere spesi. Da qui l’appello a tutte le forze politiche, “benché comprenda che, in questa fase, siano tutti impegnati nella campagna elettorale: costituiamo un fronte comune, mettiamo da parte per pochi giorni le rivalità che sono connaturate alla imminente competizione elettorale e facciamo un passo insieme di cui beneficerà la nostra Isola”.

Commenti

comments