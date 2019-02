Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, durante un servizio di perlustrazione, nella centralissima via Manno, hanno individuato un cittadino bengalese intento alla vendita di calamite, cinture, foulard, cappellini e occhiali, per un totale di 174 articoli, in violazione alla normativa regionale vigente, in quanto privo della licenza per il commercio nelle aree pubbliche.

Sempre nel capoluogo le Fiamme Gialle di Cagliari e Iglesias hanno rinvenuto un borsone ed una busta di plastica in prossimità della fermata degli autobus in piazza Matteotti. All’interno sono stati rinvenuti 64 articoli tra capi di abbigliamento e scarpe, recanti marchi contraffatti di famose aziende quali “Armani, Guess, Adidas e Nike”.

In via Roma, i finanzieri hanno trovato 35 articoli tra capi d’abbigliamento ed accessori riportanti marchi contraffatti riconducibili ai noti brand quali “Nike, Louis Vuitton, Prada, Chanel, Michael Kors”.

All’aeroporto di Cagliari Elmas i militari, congiuntamente ai funzionari doganali, hanno trovato un cittadino di nazionalità italiana, proveniente da Istanbul, via Fiumicino, in possesso di 5 orologi dei marchi “Rolex, Panerai, Audemars Piguet”, ed altri 38 articoli tra accessori e capi di abbigliamento del noto brand Philipp Plein, abilmente contraffatti, che, laddove originale, avrebbero avuto un valore oltre 100.000 €.

A Carbonia i baschi verdi, a seguito di un controllo effettuato presso una società con sede nella cittadina mineraria, hanno rinvenuto 384 giocattoli in violazione alla normativa sulla sicurezza dei giocattoli essendo privi di marcatura CE ovvero apposta in modo non visibile, leggibile ed indelebile. Il titolare è stato destinatario di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 10.000 €.

