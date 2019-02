Dopo la notifica di Rasff su segnalazione dell’Austria del 25 gennaio 2019, con notevole ritardo, il Ministero della salute ha diffuso un allerta di alcuni lotti di Gorgonzola Dop dolce venduti con i marchi Igor, Igor Blu e Novarì per la presenza di Listeria monocytogenes.

Il prodotto è distribuito in vaschette da 1,5 kg con i numeri di lotti 0073033, 0073034, 0073036 (Igor blu) e 0074027 (Novarì’) in pezzi da 1,5 kg e data di scadenza 07/03/19 e lotto 00716005 in vaschette da 150 gr con data di scadenza 16.02.2019. Il Gorgonzola è stato prodotto da Igor Srl (IT 01 124 CE) con stabilimento in via Strada Natale Leonardi 32 28062 Cameri (NO) commercializzato non solo in Italia ma anche nei Paesi UE.

A scopo cautelativo e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto medesimo dei lotti di appartenenza, di NON consumarlo e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Fonte: Sportello dei Diritti

