Un incidente stradale questa sera nella SS 195 ha visto coinvolta una Skoda Fabia guidata da un cagliaritano di 52 anni, che percorreva la statale 195 in direzione Elmas.

All’altezza del km 0.900, per cause in fase di accertamento, non si è reso conto della fila di macchine ferme davanti a lui causata da un altro incedente più avanti, e in modo violento ha tamponato una citroen c1 guidata da una cagliaritana di 25 anni residente a Sinnai.

Sono subito intervenute due ambulanze per soccorrere i due conducenti feriti; il primo è stato trasportato al PS del policlinico con assegnato codice giallo, mentre il secondo è stato trasportato al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

