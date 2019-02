Paura nella notte a Cagliari in via Roma per l’incendio di due auto intorno all’1 30.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area ed impedire il coinvolgimento delle altre auto parcheggiate.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

