Blitz delle forze dell’ordine, all’alba a Torino, per lo sgombero di un asilo occupato in via Alessandria.

A darne notizia, su radio Blackout, sono gli stessi anarchici, che occupano la struttura dal 1995.

Ci sarebbero anche, sempre secondo gli occupanti, due fermi.

Tre antagonisti sono saliti sul tetto e si rifiutano di andarsene.