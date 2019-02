Ozzy Osbourne è stato ricoverato in ospedale a causa di alcune complicazioni legate all’influenza che l’ha colpito nelle settimane scorse.

Il cantante era stato costretto a posticipare l’intero tour europeo che sarebbe dovuto iniziare questi giorni in Gran Bretagna.

A dare la notizia, la moglie e anche manager che in un post su Facebook, ha annunciato:

“Come alcuni di voi avranno sentito, Ozzy è stato ricoverato in ospedale in seguito a qualche complicazione dell’influenza. I suoi medici ritengono che questo sia il modo migliore per portarlo ad una più veloce guarigione. Grazie a tutti per la preoccupazione e amore dimostrato.”