Sabato a Roma la prima manifestazione indetta dai gilet gialli e tra i punti emerge con forza l’Italexit, sovranità monetaria e la libertà vaccinale, punti cardine anche delle mobilitazioni indette in Francia.

l’Italexit, cioè l’uscita dalla Ue; sovranità monetaria; “sovranità diretta” attraverso i referendum popolari; taglio delle accise su gas, carburanti e luce (acqua no); rimpatrio degli immigrati irregolari; stop fatturazione elettronica (“basta dittatura fiscale”); diritto al lavoro con la chiusura delle agenzie interinali; prima casa impignorabile; no all’obbligo vaccinale e infine nazionalizzare tutto, dalle banche alle assicurazioni passando per le autostrade e Alitalia.

Questi i punti che vedranno una mobilitazione trasversale che sabato vedrà in piazza a Roma i gilet gialli.

L’appuntamento è per sabato 9 febbraio dalle 12 in piazza Repubblica.

