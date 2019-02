La Polizia di Stato ha arrestato G.L. 48enne cagliaritano, pregiudicato, per evasione.

Intorno alle ore 12:00 il Centro Operativo ha diramato la nota di ricerca dell’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari poiché, durante un controllo, non è stato trovato in casa.

Intorno alle ore 18:15, un’ulteriore verifica da parte degli agenti, nella casa del 48enne in via Seruci, ha confermato che l’uomo non fosse presente in casa.

Poco dopo, i poliziotti, nel transitare in Via Ciociaria, hanno notato G. L. in un bar e lo hanno arrestato.

In mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.

