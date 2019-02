I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti intorno alle 9:50 circa, per l’incendio di un abitazione in via Trento a Sinnai (CA).

La squadra, arrivata sul posto, ha provveduto a soccorrere una persona che si trovava all’interno che è stata affidata agli operatori sanitari del 118 , e a spegnere le fiamme.

Nell’abitazione sono state intercettate alcune bombole di Gpl, che portate all’esterno e raffreddate, sono state messe in sicurezza evitando lo scoppio delle stesse.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco verifiche tecniche della struttura e in fase di accertamento le cause del rogo.

