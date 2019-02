La responsabile della comunicazione della squadra di Calcio della Torres, Giulia Bardanzellu ha denunciato su Facebook “ingiurie e insulti sessisti, pesanti e volgari”.

“Lo denuncio pubblicamente affinché si sappia, e sia perfettamente chiaro, anche a lui/loro, che tutto questo non mi impedirà di svolgere il mio ruolo con la stessa passione e onestà intellettuale con le quali ho portato avanti il mio impegno per la squadra che amo, nei momenti difficili e in quelli belli, confortata dal fatto che, al di là di coloro che alimentano una campagna denigratoria verso la nostra Società (con fini tutt’altro che nobili), tanta gente pulita e appassionata sa quello che facciamo e come lo facciamo, e se critica, anche duramente, lo fa per amore dei nostri colori e mai per interesse”, scrive Bardanzellu sul social network.

Immediata la reazione del’Ordine dei giornalisti della Sardegna, dell’Associazione della stampa sarda, di Giulia Giornaliste Sardegna e dei rappresentanti sardi nel Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti che esprimono “solidarietà e vicinanza” alla giornalista professionista.

“I malumori generati dai risultati della squadra e dalla mancata identità di vedute della piazza sul destino societario non possono essere il pretesto per offese di una bassezza tale da dover essere condannate senza alcuna esitazione e senza il minimo tentennamento – si legge in una nota congiunta – Ancora una volta il mondo dello sport viene umiliato da chi, agendo vigliaccamente e senza farsi riconoscere, approfitta per seminare odio e per creare una frattura di genere che figure come quella della collega, con il suo operato e il coraggio di agire sempre alla luce del sole, contribuiscono quotidianamente a rimarginare e a scongiurare”.

