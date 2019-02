Due giorni in Sardegna per confrontarsi con i cittadini sul futuro della sanità sarda e sostenere il Movimento 5 Stelle e il candidato alla presidenza della Regione Francesco Desogus in vista delle elezioni del 24 febbraio. Sabato 9 e domenica 10 febbraio arriva nell’isola il ministro della Salute Giulia Grillo. A causa di una indisposizione, è stata invece rinviata la visita del ministro dell’Ambiente Sergio Costa prevista per domani, venerdì 8 febbraio. Il ministro ha assicurato che a breve sarà comunque in Sardegna per recuperare gli appuntamenti già programmati a Olbia, Porto Torres, Alghero e Iglesias.

Nonostante l’assenza di Costa, Francesco Desogus incontrerà i cittadini venerdì 8 alle 10 presso la sede del Movimento in via Lazio 75 a Olbia per parlare dallo sblocco dei fondi per la mitigazione del rischio idrogeologico stanziati per la città gallurese. Insieme al candidato presidente, interverranno anche i consiglieri comunali Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio, e i candidati della circoscrizione Olbia-Tempio.

La visita sarda del ministro Grillo inizierà sabato 9 a Cagliari con una conferenza stampa convocata per le ore 9.45 presso il Caesar’s Hotel in via Darwin 2 e a cui parteciperà anche il candidato alla presidenza della Regione del M5S Francesco Desogus.

Sempre al Caesar’s, a partire dalle 10.30, il ministro parteciperà invece all’incontro incentrato sul programma per la sanità in Sardegna del Movimento 5 Stelle. Insieme a Francesco Desogus, interverranno anche i parlamentari Emanuela Corda e Mario Perantoni.

Ne pomeriggio il ministro Grillo si sposterà nel Sulcis. Alle 15.30, insieme alla sindaca Paola Massidda, visiterà l’ospedale Sirai di Carbonia. Dalle 16.30 parteciperà invece ad un incontro sulla sanità in Sardegna a cui parteciperanno insieme al ministro, il candidato Francesco Desogus e la sindaca Paola Massidda. Appuntamento presso la Sala Astarte della Grande Miniera di Serbariu.

