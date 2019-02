Una Ford Fiesta, guidata da un cagliaritano di anni 22, mentre percorreva la S.S. 195 in direzione Pula, in prossimità dello svincolo per Giorgino, ha perso il controllo della sua auto. Dopo aver sbandato, il mezzo ha finito la sua corsa contro il guardrail destro.

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo presso il PS dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Commenti

comments