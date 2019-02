Il distributore di benzina di viale San Vincenzo è chiuso per un incidente causato dal tamponamento di due auto, che hanno danneggiato anche una colonnina.

Non ci sono feriti. Sul luogo sono presenti il Vigili del Fuoco di Cagliari per la messa in sicurezza dell’area e la polizia municipale per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento

Commenti

comments