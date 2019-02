Cagliari, perde il controllo dell’auto e finisce dentro un distributore di carburante: ferita 41enne

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, a Cagliari.

Una 41enne cagliaritana alla guida di una Fiat 500 transitava in viale San Vincenzo proveniente da Piazza d’Armi con direzione Giardini pubblici quando, all’altezza del distributore Q8, per cause un fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo entrando all’interno del distributore e andando così a urtare su un veicolo in fermo che era in rifornimento e la cui conducente, una 46enne di Cagliari, era fuori dallo stesso in procinto di rifornire.

La conducente della 500 è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Brotzu, ma è stata dimessa poco dopo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso

