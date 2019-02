Gnv scommette sulla Sardegna. Oggi la compagnia marittima ha annunciato che dalla primavera tornerà lo storico collegamento tra Genova e Olbia. La tratta si aggiungerà a quella che congiunge il capoluogo ligure con Porto Torres, così da assicurare partenze quotidiane per la Sardegna.

“Vogliamo aumentare l’offerta e portare nuovo mercato in Sardegna, una delle più belle destinazioni turistiche del Mediterraneo, creando nuove opportunità di turismo e sviluppo”, ha dichiarato Matteo Catani, ad di Gnv. “Con due rotte e 280 tratte per la Sardegna nel 2019, offriamo una capacità di oltre 700mila passeggeri. Crediamo nel trend positivo di questa destinazione e riteniamo che ci sia spazio per l’incremento dell’offerta della nostra tipologia di servizio”. La linea da Genova a Porto Torres sarà attiva da sabato 18 maggio a domenica 29 settembre, il collegamento Genova-Olbia dal 25 maggio al 29 settembre.

“I viaggi saranno operati da navi tra le più confortevoli della flotta, con servizi rinnovati e di alta qualità, caratterizzati da spazi ampi comuni e dotate di numerosi servizi mirati per garantire il massimo comfort ai passeggeri”, è la politica illustrata dall’azienda di trasporti via mare. In questo modo la compagnia passando da sei a sette linee sul mercato domestico, di cui cinque attive tutto l’anno da e per la Sicilia e due collegamenti stagionali per la Sardegna, oltre alle undici linee internazionali da e per Tunisia, Marocco, Spagna, Francia e Albania. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Olbia Nizzi, il comandante del Porto di Olbia Trogu e il presidente dell’Autorità di sistema portuale di Sardegna Deiana.

