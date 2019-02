“Si allarga il numero di pastori che posta sui social il video in cui aprono i rubinetti dei refrigeratori per buttare il proprio latte, a testimonianza che la tensione nelle campagne rimane altissima”.

Lo denuncia Coldiretti Sardegna. Una situazione “esplosiva” che Coldiretti Sardegna sta denunciando da ormai tre mesi rimasta inascoltata. Il prezzo del latte pagato a 60 centesimi ai pastori “è insostenibile – attacca l’organizzazione, oggi al tavolo di filiera convocato all’assessorato regionale dell’Agricoltura – In questo modo si costringono le aziende a chiudere perché a questi prezzi non riescono a coprire minimamente i costi di produzione e vista la crisi non sono in grado neppure di sostenere le pecore”.

