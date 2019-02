Ha colpito la madre con una testata, provocandole una profonda ferita alla testa. Una reazione estrema in risposta ai rimproveri della donna contro la vita senza limiti condotta dal figlio. Un diciottenne romeno, residente a Olbia, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Olbia.

I militari ieri notte erano stati allertati da una telefonata anonima che segnalava una violenta lite familiare in corso in un appartamento del centro. Arrivati sul posto, hanno trovato la donna ferita e hanno arrestato il diciottenne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La donna è stata trasportata al Pronto soccorso di Olbia, dove ha ricevuto le cure del caso. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma. Questa mattina il tribunale di Tempio Pausania ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà il giovane con il divieto di avvicinarsi alla casa di famiglia.

