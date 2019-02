Notiziario di Milan-Cagliari. MILAN: BIGLIA BRUCIA TEMPI, PIATEK CONFERMATO NEL TRIDENTE A tre mesi dall’operazione al polpaccio, Biglia è di nuovo a disposizione di Gattuso, qualche settimana prima del previsto. E non è escluso che il regista argentino sia convocato per la sfida con il Cagliari. Intanto però al suo posto sta brillando Bakayoko, inamovibile nel 4-3-3 che non prevede particolari novità per la partita di domenica. Calabria e Rodriguez saranno i terzini, al fianco dei difensori centrali Romagnoli e Musacchio. Kessie e Paquetà sono confermati come esterni di centrocampo, Suso e Calhanoglu le ali del tridente, completato da Piatek. Gli unici indisponibili restano Caldara, Reina e Zapata.

CAGLIARI: TORNANO BARELLA E BRADARIC, OUT BIRSA E THEREAU I rossoblù di Maran si sono allenati oggi ad Asseminello in vista dell’impegno in trasferta di domenica sera con il Milan. La squadra ha aperto la seduta con l’attivazione a secco quindi il gruppo è stato diviso in due, uno formato dai difensori, l’altro da centrocampisti e attaccanti, che hanno svolto lavoro per reparti. A seguire, esercitazioni sulla linea di difesa, infine partitella a tema. Bradaric è rientrato in gruppo, mentre Cerri e Cacciatore proseguono nel lavoro personalizzato. restano in infermeria Birsa (frattura al polso) e Thereau (risentimento al flessore della coscia).

