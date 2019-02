Manca ancora il programma ufficiale, ma quella del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte lunedì 11 in Sardegna sarà una visita lampo.

Il premier arriverà nel pomeriggio a Cagliari e, dopo l’atterraggio a Elmas, si dovrebbe spostare in prefettura, in piazza Palazzo, per un incontro istituzionale per poi visitare il vicino museo.

In serata la partenza dall’Isola.

Commenti

comments