I lavoratori di Eurallumina si nuovo sul piede di guerra e pronti a nuove forme di protesta. Stavolta la mobilitazione non riguarda il riavvio dello stabilimento sulcitano ma i tempi lunghi per la firma da parte del Ministro del Lavoro sul decreto per la concessione della proroga della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale anche per il 2019.

La pre-intesa era stata sottoscritta lo scorso 22 novembre 2018 e l’1 gennaio l’istanza per il decreto è stata regolarmente inoltrata. Dopo l’ispezione da parte del funzionario che avrebbe dato esito positivo, però, il silenzio. Per questo motivo una delegazione della Rsu ha richiesto un incontro urgente al prefetto di Cagliari, sollecitando un suo intervento a tutela dei 260 tute verdi, che “subiranno gravi ripercussioni familiari in particolare per chi a zero ore e monoreddito”.

Inoltre, viene sottolineato, senza risposte celeri sarà difficile “garantire l’ordine sociale”.

Commenti

comments