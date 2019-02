“Già con la legge di due mesi fa avevamo manifestato la volontà di dare ai dipendenti di Forestas un contratto regionale, cosa che abbiamo ribadito oggi rispondendo alle osservazioni del Governo”.

Lo ha dichiarato il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Pietro Cocco, dopo il via libera alla leggina che corregge il provvedimento di novembre impugnato dal Governo e che dovrebbe sancire in via definitiva il passaggio di oltre quattromila lavoratori nel sistema di contrattazione collettivo regionale. Oggi l’approvazione è stata unanime.

“Speriamo – ha detto il consigliere di Forza Italia, Marco Tedde – di essere arrivati alla fine di un percorso tortuoso voluto da una maggioranza di centrosinistra sorda alle istanze dei lavoratori e alle nostre proposte circostanziate e fondate su solidi elementi di diritto”.

