Nulla di fatto al tavolo del latte convocato questo pomeriggio a Cagliari, nella sede dell’Assessorato dell’agricoltura della Regione Sardegna. Dopo 5 ore di riunione tra pastori, industriali e associazioni di categoria, gli industriali hanno chiesto ai pastori una settimana di tempo per decidere il prezzo del latte. La riunione è stata rinviata a mercoledì prossimo. Nel frattempo industriali e coop si incontreranno per discutere le opzioni in campo.

Un centinaio di allevatori sono in sit in di fronte ai locali dell’Assessorato e mostrano forte malcontento: “Buttiamo il latte anche domani”, “Non vi vogliamo elemosine” hanno detto, chiedendo ai rappresentanti degli industriali di chiudere i caseifici. I pastori hanno ascoltato l’assessore dell’agricoltura Pierluigi Caria, il quale ha ribadito che la Regione non ha il potere di stabilire il prezzo.

Nulla di fatto dunque. I pastori chiedono un prezzo remunerativo di un euro più Iva i per il latte ovino a fronte dei 50/55 cent pagati tuttora. Gli allevatori hanno annunciato azioni eclatanti. Sul posto anche le forze dell’ordine.

