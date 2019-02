Pastori mobilitati per l’incontro di questo pomeriggio nella sede dell’assessorato dell’Agricoltura: in cento erano davanti ai cancelli per aspettare gli esiti dell’incontro. E, alla fine, dopo quattro ore al freddo, hanno parlato con gli industriali e con l’assessore dell’agricoltura Pierluigi Caria.

Hanno abbandonato il presidio solo dopo aver ottenuto chiarimenti e rassicurazioni. Felice Floris, leader del Movimento pastori, ha partecipato alle trattative all’interno dell’assessorato. Ed è un po’ scettico.

“Si va sempre alle calende greche – ha detto all’ANSA – è da anni che si parla del prezzo del latte e non si decide mai niente. Ora i trasformatori dovranno incontrarsi. Ma, chissà. L’unica cosa importante è che finalmente pastori e associazioni combattano uniti la stessa battaglia. Questo prezzo è assurdo, è quello di tanti anni fa. Impossibile che continui ad essere inferiore ai costi di produzione”, ha concluso Floris.

