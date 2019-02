Trasportavano cocaina con la loro macchina sulla Statale 131 ma sono stati fermati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanluri (Su) che hanno predisposto un normale controllo alla circolazione stradale. I due probabilmente hanno acquistato la droga a Cagliari e stavano viaggiando verso Sassari per rientrare nella loro città, Alghero, ma sono incappati nel posto di blocco dei militari.

Davide Felice e Frederic Gregory Pagano entrambi 24enni, anni hanno immediatamente dato segni di nervosismo, per il quale i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione sull’auto scoprendo, nel cassetto del cruscotto, un involucro termosaldato contenente 100 grammi di cocaina. Per i due, entrambi di Alghero ed entrambi pregiudicati, è scattato l’arresto ed il successivo trasferimento presso la casa circondariale Uta in attesa dell’udienza di convalida.

