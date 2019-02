Chilometri di coda sull’Asse mediano nell’innesto per la SS 554 in direzione Quartu, per i lavori dell’Anas che sono iniziati questa mattina per la sistemazione dei guard rail.

Le carreggiate sono interessate da un restringimento e dato l’orario di punta per l’ingresso a lavoro e il consueto traffico mattutino che interessa una delle strade più battute della provincia di Cagliari, la situazione sta creando moltissimi disagi agli automobilisti.

