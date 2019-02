Il Comune di Carbonia informa la cittadinanza che recentemente sono stati eseguiti numerosi interventi finalizzati a sistemare strade bianche ad alta criticità per la presenza di avvallamenti, tratti dissestati e sconnessi.

I lavori sono stati realizzati grazie all’ausilio dell’Unione dei Comuni del Sulcis, che ha messo a disposizione mezzi e risorse al fine di ripristinare le infrastrutture che collegano le varie aree urbane e rurali.

“La sistemazione delle strade urbane e rurali è fondamentale per venire incontro alle richieste di maggiore fluidità e sicurezza della circolazione dei veicoli avanzate dai cittadini residenti in quelle aree”, ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

Come ha precisato l’assessore alle Manutenzioni Gian Luca Lai, “i lavori realizzati non sono sufficienti a rispondere alle numerose richieste della popolazione, ma rappresentano comunque un punto di partenza nella risoluzione dell’annoso problema della carente manutenzione stradale”.

Di seguito un elenco delle principali strade bianche in cui sono stati perfezionati gli interventi di manutenzione:

• Piazzale presso Scuole Superiori in via delle Cernitrici;

• Risagomatura del terreno di gioco del Campo sportivo Santa Barbara;

• Piazzale scuola in via Santa Caterina;

• Strada Medau Canè (Is Arrius);

• Strada sotto il ponte Sirai;

• Strada nella zona di Medau Rubiu;

• Via Aldo Moro a Bacu Abis;

• Strada nella zona di Medau Brau;

• Strada dietro il Cimitero di Carbonia;

• Sistemazione della strada situata presso l’impianto di compostaggio di Sa Terredda;

• Strada presso la località Medadeddu;

• Agglomerato di case in zona Monte Sirai;

• Pulizia del piazzale di via Lubiana, nei pressi dell’ex impianto di depurazione.

I materiali utilizzati per l’esecuzione degli interventi variano dal tout-venant al polverino da cava, per un totale di circa di 400 metri cubi.

