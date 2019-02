Regionali, bordata di Zedda a Solinas: “il governo del centro destra sarà per interposta persona”

Nuova stoccata di Massimo Zedda all’indirizzo di Christian Solinas. Il candidato del centrosinistra ha attaccato lo sfidante della coalizione del centrodestra questa mattina durante l’incontro nella Sala Search di Cagliari con Federico Pizzarotti e Alessio Pascucci, rispettivamente leader e coordinatore nazionale di Italia in Comune.

Zedda ha ironizzato sulla campagna pubblicitaria di Solinas, in particolare sui cartelloni elettorali che ritraggono, affianco alla scritta “Vota Solinas”, la foto del leader della Lega, Matteo Salvini, e non quella del senatore del Psd’Az. “È il candidato senza volto- le parole del sindaco di Cagliari-. Anzi e’ un candidato per interposta persona: forse e’ un nuovo comma degli articoli che regolano la presentazione dei candidati, appunto per interposta persona. Ma e’ tutto nella logica, anche il governo della Sardegna sara’ per interposta persona, le dinamiche saranno decise a Milano e non a Cagliari. È chiaro a tutti che la debolezza del candidato del centrodestra e invece una presenza fortissima della Lega nell’isola, determinera’ un governo regionale a guida leghista”.

Fonte: Dire.it

