La società Casting Sardegna di Rossana Patricelli ricerca diversi ruoli per la realizzazione di un lungometraggio che verrà girato a Cagliari nei prossimi mesi.

Tra le figure ricercate, di nazionalità italiana, spiccano: quella di una donna tra i 60-70 anni, sarda, anche senza esperienza nel settore. Una bambina tra i 7-10 anni, carnagione chiara, capelli e occhi castani, spigliata, vivace, anche senza esperienza nel settore. Un uomo 70-80 anni, sardo, volto particolare, faccia simpatica, anche senza esperienza nel settore. Un uomo di 30 anni circa, patente di guida B, anche senza esperienza nel settore. Una 30-35 anni, sarda, mora, fisico minuto, naso piccolo, altezza massimo 1metro e 50cm, anche senza esperienza nel settore. Una donna di 30-35 anni , sarda, bellezza angelica, anche senza esperienza nel settore. Un uomo di 40-60 circa, sardo, rude, faccia da duro, patente di guida B, anche senza esperienza nel settore. Un uomo di 30-45 anni circa, fisicamente sovrappeso, con marcato accento cagliaritano, anche senza esperienza nel settore.

Tra le figure straniere, dei paesi dell’Est, ma residenti in Sardegna: una donna di 45-55 anni, originaria dei paesi dell’est Europa (Russia, Ucraina, Bulgaria, Romania, Ungheria, ecc) capelli biondi, occhi e carnagione chiara, espressione dolce, fisicamente avvenente e formosa, anche senza esperienza nel settore. Deve parlare Italiano e essere in regola con il permesso di soggiorno. Un bambino di 7-10 anni e una bambina di 10-12 anni, originari dei paesi dell’est Europa (Russia, Ucraina, Bulgaria, Romania, Ungheria, etc.) possibilmente fratelli, ma non è un requisito fondamentale, anche senza esperienza nel settore. Un uomo 30-40 anni, originario dei paesi dell’est Europa (Russia, Ucraina, Bulgaria, Romania, Ungheria, etc.), ragazzo pulito dall’espressione simpatica, anche senza esperienza nel settore, in regola con il permesso di soggiorno. Uomini e donne dai 40 agli 80 anni, originari dei paesi dell’est Europa (Russia, Ucraina, Bulgaria, Romania, Ungheria, etc.), anche senza esperienza nel settore, in regola con il permesso di soggiorno. E’ possibile partecipare alle selezioni anche se Italiani, residenti a Cagliari o nel sud Sardegna, ma è fondamentale avere i capelli e gli occhi chiari.

Per informazioni Rossana Patricelli cell. 3662691377 o visita il sito

Commenti

comments