Dopo il via libera della conferenza di servizi al nuovo stadio di Cagliari ora – ricorda

il Gruppo di intervento giuridico riportando quanto evidenziato dal Servizio valutazioni ambientali della Regione autonoma della Sardegna – serve anche il Via, la valutazione di impatto ambientale.

Lo stesso Servizio – riportano gli ambientalisti – ha suggerito la possibilità di valutare una Via su base volontaria. Tutto questo in “virtù della complessità delle opere previste,

delle caratteristiche dell’area d’intervento, su cui insistono molteplici vincoli, e delle ripercussioni che interventi di questa natura hanno, non solo a livello di sito, ma anche di

area vasta, sia in fase di cantiere che di esercizio”.

Gli ambientalisti sottolineano anche alcuni aspetti positivi: “Un ingombro volumetrico ben inferiore all’attuale (l’attuale stadio Sant’Elia si estende su una superficie di circa 74.500

metri quadri, mentre le aree adibite a parcheggio, comprensive dell’area attualmente occupata dallo stadio provvisorio, hanno una superficie di circa 85.500 metri quadri), impianti sportivi aperti alla cittadinanza, una migliore sistemazione del verde

pubblico sono senza dubbio elementi positivi del nuovo Stadio di Cagliari”.

