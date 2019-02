È stato identificato e arrestato l’uomo che stamattina ha accoltellato un 34enne nel quartiere di Santa Maria di Pisa, a Sassari.

Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari, guidati dal dirigente Dario Mongiovì, hanno bloccato un sassarese di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

I poliziotti lo hanno identificato dai racconti dei testimoni e dalle immagini registrate dalla telecamere di videosorveglianza della farmacia, vicino a piazza Dettori, dove è avvenuta l’aggressione.

Gli agenti hanno trovato il 35enne a casa della fidanzata, poco lontano dal luogo dell’accoltellamento. L’arrestato ha negato ogni responsabilità; dopo le operazioni di rito in Questura è stato trasferito nel carcere di Bancali, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. In base ai riscontri della Polizia, la lite che ha portato all’accoltellamento del 34enne Stefano Fadda sarebbe scattata per futili motivi. Il ferito, colpito da tre fendenti al torace, è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Santissima Annunziata, e le sue condizioni non sono gravi.

