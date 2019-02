Una Ford Fiesta, guidata da una 54enne residente in provincia, nel percorrere l’asse mediano di scorrimento in direzione Poetto, per motivi ancora da accertare si è scontrata con una moto Honda, il cui conducente, un 70enne di Cagliari è rimasto ferito ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Commenti

comments