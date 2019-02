E’ stato pubblicato l’avviso per i tirocini presso gli uffici giudicanti della Corte d’Appello di Cagliari, che coinvolge i tribunali di tutta la Sardegna.

L’avviso è rivolto ai giovani entro i 35 anni, laureati nelle discipline giuridiche ed economiche, che siano disoccupati alla data di presentazione della domanda. Potranno essere attivati 103 tirocini, così ripartiti: 48 a Cagliari, 23 a Sassari, 11 a Nuoro, 5 a Lanusei, 8 a Oristano, 7 a Tempio e uno a La Maddalena.

L’Aspal, nel ruolo di soggetto promotore attraverso i Centri per l’impiego, ha il compito di supportare il soggetto ospitante e il giovane nella predisposizione del progetto di tirocinio che deve contenere elementi di qualità, di apprendimento e sviluppo delle competenze, per essere funzionale al miglioramento dell’occupabilità del tirocinante. I CPI sono coinvolti anche nella fase di attivazione del tirocinio e accompagnano il giovane per tutta la durata attraverso un tutor. Le domande possono essere presentate in tre diverse fasce temporali, in base alla sede scelta per il tirocinio: dal 11 al febbraio al 3 marzo per gli uffici di Cagliari; dal 4 marzo al 24 marzo per Sassari, Tempio Pausania e La Maddalena; dal 25 marzo al 14 aprile per Oristano, Nuoro e Lanusei. Il tirocinio ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile per altri sei, e prevede una indennità mensile di 450 euro.

