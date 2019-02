I Vigili del fuoco Cagliari con il distaccamento di Mandas e un autobotte della centrale sono intervenuti stasera ad Isili per un incendio divampato in uno stabile in via Cedda.

La struttura, che ospita persone disabili è stata messa in sicurezza dalla squadra dei vigili

Lo stabile, invaso dal fumo è stato evacuato.

Sul posto anche gli operatori del 118 e i Carabinieri di Isili.

