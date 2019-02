La protesta dei pastori per il prezzo del latte ovino si sta inasprendo e assume toni preoccupanti per la tensione che si è creata in questi giorni, anche dopo il fallimento del ‘tavolo del latte’.

Stamani due autocisterne sbarcate ad Olbia e provenienti da Livorno sono state scortate da 4 auto dei Carabinieri. Secondo quanto si apprende sono sbarcate 5 autocisterne ad Olbia e due a Golfo Aranci, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e la Polizia hanno predisposto un servizio di sicurezza.

Le cisterne sarebbero vuote e dirette verso punti di raccolta del latte. Una invece sarebbe piena di latte proveniente da un paese comunitario e diretta verso un caseificio industriale. Carabinieri e Polizia stanno monitorando la situazione.

Sono previste infatti numerose manifestazioni di protesta in tutta la Sardegna.

I pastori rivendicano un prezzo del latte remunerativo di almeno un euro al litro, mentre oggi è pagato intorno ai 55 centesimi quello ovino e 44 quello caprino.

