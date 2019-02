“Il nostro sindacato ha vinto nella tornata elettorale per il rinnovo delle Rsu nella zona industriale di Porto Torres. Continua il trend positivo della Uiltec, un’onda lunga che segna il risultato di una politica sindacale davvero riformista”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uiltec nazionale, Paolo Pirani, congratulandosi con la segreteria locale guidata da Giovanni Tavera per il successo elettorale conseguito “in questa importante parte produttiva della Sardegna”.

“Su otto aziende – ha ribadito Pirani – che esercitano nel settore chimico, energia, coibenti e gomma plastica (Liquigas, Asa, Sait, Eni r&m, isolex, Versalis, Syndial, Matrica) la Uiltec ha conquistato 13 Rsu su 29. Nelle aziende Eni (Versalis, Syndial, Eni r&m e Matrica) siamo la prima organizzazione a pari merito con la Femca Cisl facendo eleggere 7 Rsu su 18 disponibili (7 Uiltec, 7 Femca Cisl, 4 Filctem Cgil). Nel dettaglio in Eni r&m siamo la prima organizzazione, in Matrica siamo passati da terza organizzazione a seconda organizzazione, in Syndial vinciamo le elezioni passando da secondi a primi e In Versalis confermiamo le 2 Rsu. Ringraziamo quanti ci hanno sostenuto e votato”.

