“In un momento storico, in cui molte produzioni e importazioni primarie sono demandate a terzi e dove noi per primi ci siamo abituati ad acquistare beni di consumo e generi alimentari di dubbia provenienza, chi produce e lavora le risorse della nostra isola non è messo in condizione di andare avanti.

Io Romeo Ghilleri Assessore all’Agricoltura del comune di Nuxis, sono solidale e appoggio le manifestazioni di dissenso dei “pastori sardi” che con grande sacrificio tengono alta la tradizione della nostra terra e giustamente chiedono riconoscimenti economici migliori per i frutti del loro lavoro.

La lotta per la dignità di queste persone è la lotta di un popolo”.

