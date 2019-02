“Sulla lotta all’eradicazione della Peste suina africana siamo vicini a una svolta, c’è il massimo impegno del Governo, mio come ministra della Salute e quello del Mise”. Lo ha dichiarato oggi a Cagliari la ministra della Salute, Giulia Grillo.

“A febbraio sarà presentato nuovo piano di eradicazione nazionale – ha aggiunto – ci sarà subito dopo la visita del commissario e a quel punto saremo pronti per sbloccare la situazione e se sarà necessario mi recherò con Luigi Di Maio a Bruxelles per risolvere definitivamente il problema”, ha concluso l’esponente del Governo Conte.

“Ci sono 244 milioni di euro assegnati alla Sardegna per l’edilizia sanitaria, ancora non sono stati spesi, questo significa che la Regione in questi anni non ha presentato progetti per queste risorse”. Lo ha detto la ministra della Salute, Giulia Grillo, questa mattina a Cagliari.

“Come Ministero ce la possiamo mettere tutta per aiutare il rilancio infrastrutturale dell’edilizia sanitaria in Sardegna, dopodiché la Regione dovrà mettere in piedi una squadra pluridisciplinare per affrontare la sfida di una sanità particolarmente complessa per un territorio con peculiarità uniche nel paese”, ha concluso l’esponente del Governo.

