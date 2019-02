“Il voto sull’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini è un precedente storico, non era mai successo che un ministro fosse messo sotto accusa per un’azione che è evidentemente politica, quindi a mio avviso è un precedente molto pericoloso perché metterebbe in dubbio la possibilità di chiunque, anche mia all’interno del Governo, di poter agire nel mandato popolare di parlamentare e di governo, all’interno di un programma noto a tutti che è quello scritto nel contratto di governo”.

Così, sulla vicenda Diciotti, la ministra della Salute, Giulia Grillo, oggi a Cagliari per sostenere il candidato governatore del M5s Francesco Desogus alle elezioni regionali del 24 febbraio.

“Si tratta di capire – ha aggiunto – il confine tra la possibilità di processare qualcuno e la possibilità di fare ciò che devi fare se hai ricevuto un mandato politico per farlo”.

