Un centinaio di pastori sono riuniti di fronte ai cancelli del Centro sportivo del Cagliari ad Asseminello (Ca), dove la squadra rossoblù si sta preparando per la trasferta di Milano. I pastori, che stanno attuando in tutta la Sardegna una dura forma di protesta per il prezzo del latte, presidiano l’ingresso del centro sportivo nel tentativo di impedire ai rossoblù di raggiungere l’aeroporto di Elmas e di imbarcarsi alle 15 per Milano, dove domani sera dovrebbero giocare contro il Milan.

La tensione è alta. Sul posto il dirigente delle Volanti Massimo Imbimbo, i Carabinieri e il Reparto Mobile ‘Sardegna’ Il dg del Cagliari Mario Passetti sta ascoltando le richieste dei pastori.

