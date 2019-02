Finito l’allenamento Rolando Maran ha incontrato la stampa ad Asseminello per presentare la sfida contro il Milan, in programma domani alle 20:30 allo stadio Meazza.

Il tecnico rossoblu si concentra subito sul match di domani: “È un periodo che non ci facciamo mancare nulla dal punto di vista degli infortuni. Gli assenti veri sono 5. Poi recuperiamo Cerri, che si è allenato oggi per la prima volta con la squadra, e Bradaric, che si allena da due giorni. Mancheranno i soliti Castro, Birsa, Klavan, Cacciatore e Thereau. L’inserimento di Despodov e Oliva è un po’ più lento perchè vengono da realtà diverse, sono arrivati in fase di preparazione con problemi di lingua. Il calcio italiano ha degli aspetti che si curano tanto rispetto ad altri campionati. Per giocatori come Pellegrini che arrivano dalla A è più facile l’inserimento”.

Maran è consapevole del periodo no della sua squadra, ma è certo delle potenzialità dei suoi ragazzi: “Il calendario ci riserva sempre squadre che attraversano un buon periodo, ma questo conta relativamente. Dobbiamo concentrarci su di noi e mettere in campo la giusta rabbia. Non dobbiamo farci distrarre, ma guardare a questa partita con grande presa di coscienza ripetendo l’atteggiamento visto lunedì. Contro grandi squadre abbiamo fatto vedere cose importanti. Anche contro l’Atalanta potevamo pareggiare 10 contro 11. In un momento in cui ci sono state tante assenze c’è stato il braccino corto. Noi proviamo a preparare le partite per raggiungere sempre il massimo del risultato. Nelle ultime gare la ruota non è girata a nostro favore, tra infortuni e la traversa di Deiola. Pareggiare contro l’Atalanta in inferiorità numerica ci avrebbe dato uno slancio diverso. Dobbiamo dare fiducia ai giocatori, analizzare le cose negative e concentrarci su quelle positive. Lunedì ho visto tante cose positive, come l’atteggiamento. L’Atalanta ti fa correre tanto senza palla ed è difficile ribaltare la situazione”.

Sulla possibilità di cambiare modulo il tecnico rossoblu ha risposto positivamente: “Ho preso in considerazione un cambio modulo, l’abbiamo provato settimana scorsa e provato anche contro l’Atalanta. Bisogna fare di necessità virtù. Vediamo in base alle valutazione che farò domani se prendere qualche accorgimento in più. In questo momento non abbiamo tanti giocatori offensivi. Cerri viene a Milano ma vediamo se sarà disponibile, ha giocato per 15’ oggi. Abbiamo 3 giocatori offensivi e dovrò essere bravo ad utilizzarli al meglio durante la gara. Contro l’Atalanta c’è stata una prestazione completamente diversa rispetto a quella col Sassuolo. Non dobbiamo guardare la classifica, ma guardare avanti e lavorare bene in campo. Srna? Lo vedo lavorare bene. Lunedì ho deciso di farlo riposare e mi auguro che questo possa essere stato positivo”.

Respinge ogni voce sulla crisi della squadra mister Maran: “Una sola vittoria nelle ultime 12? Sì, ma abbiamo anche perso poco, facendo risultati contro la Roma e pareggi in campi importanti in momenti difficili. Abbiamo bisogno dell’episodio positivo. Come un gol al primo tiro nostro e non degli avversari. Dobbiamo essere noi i primi a trovare questo momento. Giocatori di personalità nello spogliatoio? Ci sono. È un gruppo di professionisti. La personalità dipende da come si affrontano le partite. Abbiamo meno risorse tecniche ma l’atteggiamento non deve essere diverso”.

Mentre taglia corto sul caso Thereau cheè diventato virale negli ultimi giorni: “Non parlo di un episodio accaduto 4-5 anni fa”.

