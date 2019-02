“Tutto il governo è impegnato per la Sardegna, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà lunedì a Cagliari per il contratto di sviluppo per il territorio”.

Lo ha dichiarato la ministra della Salute, Giulia Grillo, oggi nel capoluogo sardo per sostenere il candidato governatore del Movimento Cinquestelle, Francesco Desogus, alle elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio.

Dopo la tappa cagliaritana Grillo si sposterà nel Sulcis. Alle 15.30, insieme alla sindaca di Carbonia Paola Massidda, anche lei del M5s, visiterà l’Ospedale Sirai. Dalle 16.30 la ministra parteciperà ad un incontro sulla sanità in Sardegna, nella Sala Astarte della Grande Miniera di Serbariu.

