Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Ss 131 racc. sull’Asse mediano in direzione aeroporto, all’altezza della bretella di immissione che porta alla rotonda Peretti/Stamira.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat 600 guidata da un 58enne cagliaritano e una Fiat punto condotta da un 20enne di Cagliari si sono scontrati lateralmente.

La 600 è finita sullo spartitraffico che separa la Ss 131 e la bretella di immissione e dopo l’urto si è ribaltata lateralmente.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso

Commenti

comments