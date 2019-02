“Pagare il latte solo 60 centesimi è una prevaricazione che viola le regole del mercato, è un insulto verso il lavoro dei nostri pastori, che rischia di mettere spalle al muro migliaia di famiglie”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia, che questo pomeriggio ha partecipato al presidio dei pastori a Cardedu insieme a Elisabetta Piroddi e Franco Tegas, esponenti locali degli azzurri.

“Quando i trasformatori dichiarano che siamo tutti sulla stessa barca – prosegue l’esponente azzurro – devono mettere una mano sulla coscienza perché i produttori sono sott’acqua”. Un concetto ribadito anche da Elisabetta Piroddi: “La battaglia dei pastori è quella di tutti noi, di un territorio e di un’intera isola. Spesso ci si riempie la bocca della parola ‘agricoltura’, senza rispettare i sacrifici di chi opera quotidianamente in questo settore”.

Cappellacci intende portare la questione in Parlamento: “Se nelle prossime ore non ci saranno novità, significa che è necessario un intervento politico forte, straordinario. Se non si ristabilisce un minimo di equità significa che anche il consorzio di fatto non ha svolto il suo ruolo. Per questo chiederemo al Governo di valutare ogni ipotesi, compresa la soluzione estrema di un commissariamento del consorzio del pecorino”.

