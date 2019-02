I Vigili del Fuoco di Sanluri intorno alle 4:00 sono intervenuti per un incidente stradale a Serramanna.

Una pattuglia di carabinieri ha visto l’auto rovesciata sulla strada provinciale 55 e ha richiesto l’intervento dei vigili per il soccorso e per la messa in sicurezza dell’area.

La squadra dei vigili, arrivata sul posto, ha provveduto alla messa in sicurezza, le persone sono state accudite dalle unità volontarie del 118 presenti sul posto con un autoambulanza.

Le indagini per stabilire le cause in via di accertamento da parte della pattuglia dei carabinieri.

