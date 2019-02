Dopo i numerosi episodi di fermo delle autocisterne e di sversamento di latte sulle strade e nei canali, per la protesta dei pastori sardi che rivendicano un prezzo equo del latte ovino, si fermano le autocisterne. Nel corso della serata di ieri una Coop del centro Sardegna ha avvisato i soci con un messaggio whatsapp “che il servizio di raccolta latte verrà momentaneamente sospeso fino a nuovo ordine, visti i recenti fatti, non esistono più le condizioni di sicurezza per il mezzo di trasporto, il prodotto e lo stesso autista, ci scusiamo per il disagio”.

Ieri mattina infatti due delle sette autocisterne sbarcate nei porti di Olbia e Golfo Aranci sono state scortate dai Carabinieri proprio per il pericolo di atti violenti. Un altro messaggio è stato lanciato sulle chat da un trasportatore: “Scrivete trasporto mangime sui camion, non trasporto latte”. Da stamani alcune aziende casearie hanno sospeso dunque la circolazione delle autocisterne. Carabinieri e Digos stanno monitorando la protesta.

Commenti

comments